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Цирковую «погоню» за урной для надомного голосования устроила «оппозиция» в Петербурге

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Цирковую «погоню» за урной для надомного голосования устроила «оппозиция» в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 сентября. Обычная процедура по доставке бюллетеней и урн для проведения надомного голосования в Петербурге вызвала подозрения у группы наблюдателей в Купчино, которые попытались устроить «погоню» за автомобилем.

Информация о том, что с УИК 2147 во Фрунзенском районе якобы пытались увезти 300 бюллетеней появилась в группе «Новости Купчино» в социальной сети «ВКонтакте». Ряд новостных порталов пошли на поводу у так называемых «оппозиционеров»-провокаторов и вбросили фейк. Они опубликовали материалы о «погоне» неких наблюдателей за членами участковой комиссии, которые выезжали на дом с урнами и бюллетенями для того, чтобы предоставить жителям Северной столицы возможность реализовать свое гражданское права, не выходя из дома.

Так называемая «оппозиция» и ряд СМИ напрочь забыли о том, что в Петербурге есть избиратели-надомники, которые попросту не могут добраться до своих участков, и поспешили выдать очередной фейк за факт. Соратники скандального блогера Алексея Навального и лояльные им издания вновь попытались привлечь к себе внимание, утроив цирк с «погоней», которой на самом деле и не было.

В Санкт-Петербурге в единый день голосования прошли выборы губернатора города и депутатов муниципалитетов. Член СПЧ при президенте России Александр Брод ранее сообщил, что порядка 70 тысяч петербуржцев — граждан преклонного возраста и с ограниченными возможностями здоровья — заявили о желании проголосовать на дому.

Члены избирательных комиссий осуществляют процедуру надомного голосования и привозят чистые бюллетени и урну к избирателям, которые голосуют без посещения УИК под присмотром наблюдателей. Брод отметил, что никакого нарушения во Фрунзенском районе не было. Члены избирательных комиссий осуществляли в полном соответствии с законодательством процедуру выездного голосования.

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