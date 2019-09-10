Денисова назвала число помилованных Россией украинцев

Киев, 10 сентября. Российская сторона помиловала 10 граждан Украины из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей о синхронном освобождении осужденных и удерживаемых лиц. Об этом рассказала журналистам во вторник уполномоченный украинской Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами: 10 политических заключенных были помилованы президентом России», — заявила украинский омбудсмен в эфире телевизионного канала «1+1».

Она также добавила, что один украинец был освобожден под личное обязательство, 24 моряка военно-морских сил Украины (ВМСУ) были освобождены под ее личное обязательство.

Напомним, Москва и Киев освободили в прошедшую субботу, 7 сентября, по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку террористического акта режиссер Олег Сенцов и нарушившие в ноябре 2018 года российскую государственную границу 24 украинских военных​​​. В этот же день в Москву прибыл освобожденный по решению суда главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Освобождению заключенных предшествовала продолжительная работа, а также двусторонние переговоры на различных уровнях.