Киев, 10 сентября. Украина намерена вернуть 113 своих граждан, удерживаемых в России, до конца 2019 года, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она уточнила, что переговоры Москвы и Киева по поводу обмена заключенными продолжаются. Денисова подчеркнула, что в переговорах, в том числе участвует помощник президента Украины, президент и руководитель рабочей группы Андрей Ермак. Денисова заявила, что очередной обмен между Москвой и Киевом произойдет до конца года.

«Сейчас наших — тех, которые идентифицированы, — 113, из них 89 крымских татар», — добавила она в эфире украинского телеканала «1+1».

В середине июля стартовали переговоры об обмене удерживаемыми гражданами, которым предшествовал телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц, которые подлежат обмену.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен осужденными и задержанными гражданами между Украиной и Россией. Оба государства освободили по 35 человек. Граждане России и Украины, попавшие в программу обмена удерживаемыми лицами между двумя странами, прибыли в аэропорт «Внуково» 7 сентября. Борт №RA 64058 приземлился в правительственном терминале «Внуково-2».

На самолете с журналистом Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной в том числе прибыли граждане РФ, обвинявшиеся на Украине в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях.

На Украину, в частности, был отправлен кинорежиссер Олег Сенцов, в 2015 году приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Осветить возвращение наших соотечественников приехали известные российские журналисты Евгений Поддубный и Дмитрий Киселев. Около 14:40 два автобуса с прибывшими в сопровождении полиции и скорой помощи отбыли из «Внуково-2».

Накануне главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, на что повлияет обмен удерживаемыми лицами 35 на 35. Вышинский выразил надежду, что обмен пленными сблизит Россию и Украину.

«Мы не понимаем, о чем политики договариваемся, и как развиваются отношения. Я надеюсь, что то, что произошло — серьезный тектонический сдвиг в отношениях. Этого очень хотелось бы. Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны — мира, примирения. Все хотят реализаций обещаний, которые он дал. На вопрос об отношениях между Россией и Украины: я склонен разделять оптимизм Путина: что нет вариантов, мы обречены на примирение», — уточнил он.

Напомним, журналист провел более 400 дней в украинском СИЗО. Генеральная прокуратура Украины обвиняла Вышинского в государственной измене. Журналисту грозило до 15 лет лишения свободы.

Американский президент Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной крайне позитивным шагом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом».