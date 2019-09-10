Минпромторг предлагает повысить ставку утилизационного сбора

Москва, 10 сентября. Ставку утилизационного сбора на автомобили предлагают повысить в РФ с 1 января следующего года. Соответствующее предложение направило министерство промышленности и торговли в правительство России.

Ставку сбора в среднем могут повысить на 80%, в легковом сегменте — на 110%.Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Повышение ставки объясняется тем, что это позволит сохранить барьер для импорта на уровне 30% от цены ввозимой продукции — то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Источники газеты подчеркивают, что Федеральная таможенная служба оценит предложение Минпромторга. Кроме того, сообщается, что при расчетах могут также учитывать фактор акциза, рассчитываемый от мощности автомобиля.

Ранее сообщалось, что министерство промышленности и торговли предложило ввести в России утилизационный сбор на велосипеды. Идею вынесли на обсуждение министров и экспертного сообщества. Однако вице-премьер РФ Дмитрий Козак не поддержал предложение и поручил дополнительно его проработать.