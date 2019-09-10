Оппозиция получила места в Мосгордуме без помощи «Умного голосования» Навального

Москва, 10 сентября. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный опрометчиво сделал ставку на КПРФ в своем проекте «Умное голосование». Люди отказались отдавать свои голоса по указке скандального блогера, поэтому места в Мосгордуме получила всего треть предложенных им кандидатов.

Навальный неспроста включил в списки своего так называемого «умного голосования» представителей коммунистической партии. Известно, что КПРФ — это партия, которая практически всегда занимает второе место на выборах, то есть пользуется достаточной популярностью у россиян. Именно к этой уже сформированной поддержке и решил «примазаться» Навальный. На выборах в Мосгордуму глава так называемого «ФБК» призывал голосовать в общей сложности за 45 кандидатов, 35 из которых являются представителями коммунистической партии. В итоге эта фракция заняла всего 13 мест в столичной думе. Такая статистика указывает на недоверие людей к главе так называемого «ФБК»: граждане не хотят голосовать по указке блогера с сомнительной репутацией, который даже не удосужился представить какие-либо обоснования для своего списка кандидатов.

Отметим, что по результатам прошедших 8 сентября выборов в Мосгордуму попали не только члены КПРФ, но и представители «Яблока», а также «Справедливой России». Навальный и здесь пытается распиарить свое «Умное голосование», однако никакой заслуги данного проекта в победе некоторых оппозиционеров нет. Места получили кандидаты, которые вели активную работу «в полях». Например, «яблочник» Сергей Митрохин наверняка смог бы одержать победу и без «Умного голосования» Навального, поскольку приложил достаточно усилий во время предвыборной кампании. Да и основатель «Яблока» Григорий Явлинский ранее открестился от «Умного голосования», заявив, что сторонники партии не пойдут на выборы, если за кандидатов, которых они поддерживают, будут агитировать те, кому избиратели не доверяют. Также проект Навального раскритиковали «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Таким образом, говорить о победе «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму, как это делают Навальный и его соратники, слишком опрометчиво. По итогам единого дня голосования в столичной думе сформировался вполне нормальный и рабочий для мэрии и власти расклад сил, однако никакой заслуги главы так называемого «ФБК» и его проекта в этом нет.

Напомним, Навальный запустил свое «Умное голосование» после того, как его соратники получили отказ в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей и подписей мертвецов. Ранее Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что свои проектом скандальный блогер рассчитывал привлечь «безмозглых» людей.