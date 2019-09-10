Косачев отреагировал на задержание в Болгарии подозреваемого в шпионаже русофила

Москва, 10 сентября. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил беспокойство по поводу сообщений о задержании активных сторонников дружественных отношений с Россией. Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в «шпионаже» в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией», — заявил он, отметив, что лично прекрасно «знает многих из этих людей».

По его словам, вместе с ними парламентарии сделали много по общественной линии, в том числе в рамках Ливадийского форума, который Совфед каждый год проводит в Крыму. Косачев призвал Болгарию успокоиться, поскольку она уже отличилась, давая оценки результатам Второй мировой войны.

«Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй мировой войны. Пора бы окститься», — резюмировал сенатор.

Накануне сотрудники болгарской полиции задержали секретаря болгарского Национального движения «Русофилы», экс-руководителя издания «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Газета «Дума» сообщила, что по месту жительства задержанного проведен обыск, в ходе которого были изъяты компьютер и документы. В постановлении на обыск было отмечено, что он проводится в связи с уголовным делом, инициированным 3 июля по статье о шпионаже. Статья предусматривает наказание в виде заключения под стражу на срок до 15 лет.