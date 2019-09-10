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Мужчина в Югре оставил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

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Мужчина в Югре оставил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

Москва, 10 сентября. Мужчина оставил свою спутницу наедине с медведем, которого они встретили в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, и отправился вызывать на помощь спасателей.                                                           

Два человека встретили в лесу в районе автодороги Нягань-Талинка хищника, сообщает «Ura.ru». Мужчина убежал и вызвал сотрудников поисково-спасательного отряда. Об этом пишет «Центроспас-Югория».                                                                       

К счастью, женщину нашли в удовлетворительном состоянии, травм и повреждений обнаружено не было, передает «ФедералПресс». Помощь медиков ей не понадобилась. Как отмечает «Царьград», женщина, видимо, повела себя так, чтобы не разозлить хищника.

В начале сентября стало известно, что медведь напал на женщину в селе Арылах Мирнинского района в Якутии. Она работает сторожем сельскохозяйственного предприятия. Потерпевшая рассказала, что около полуночи услышала шум в районе складских помещений. Дикое животное вцепилось ей в спину.                           

Ранее стало известно, что медведь гризли напал на композитора Жюльена Готье на севере Канады. Мужчина путешествовал по канадской Аляске вместе со своей спутницей. Хищник напал на Готье, когда он спал в палатке. Медведь схватил его за шею и утащил в лес.      

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