Четыре человека погибли при столкновении «Газели» и Mazda в Курганской области

Шадринск, 10 сентября. Иномарка и автомобиль ГАЗ столкнулись 10 сентября утром на дороге в Курганской области, есть жертвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

По информации правоохранительных органов, авария произошла в Шадринском районе на 215-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган около 06.10 по местному времени во вторник. Столкнулись автомобиль марки Mazda и отечественная «Газель», за рулем которых находились жители города Шадринска 1963 и 1985 годов рождения.

Согласно предварительным данным, смертельные травмы получили четыре человека — оба водителя транспортных средств и пассажиры автомобиля Mazda. Они скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела полиции «Шадринский», которые выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что под Пензой произошла серьезная автомобильная авария, в которой погибли три человека, включая ребенка. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе 17.50 по московскому времени на третьем километре автоподъезда к городу Кузнецку с западной стороны.