Следователи пришли с обысками в штабы «ФБК» Навального в Уфе, Самаре и Перми

Москва, 10 сентября. Следователи утром во вторник нагрянули с обысками в штабы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми. Об этом сообщил журналистам во вторник источник в правоохранительных органах.

«В штабе «ФБК» в Перми утром начался обыск. Также обыски проводятся в штабах ФБК в Уфе и Самаре», — передает ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что следственные мероприятия проходят по месту жительства у сотрудника штаба Юрия Боброва.

В прошедший уик-энд обыски также прошли в петербургском и столичном отделениях «ФБК». Адвокат Владимир Воронин, который оказывал юридическую консультацию сотрудникам московского отделения фонда, обратил внимание на то, что следственные действия были связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое было заведено после незаконных митингов в Москве 27 июля.

На прошлой неделе сообщалось, что обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту отмывания денежных средств «ФБК». Уголовное дело было инициировано Следственным комитетом РФ в начале прошлого месяца. Согласно версии следствия, с января 2016 года по декабрь прошлого года сотрудники «ФБК» легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег сотрудники «ФБК» через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Напомним, в российской столице с конца июля прошел ряд незаконных митингов, которые организовали не допущенные до выборов с Мосгордуму кандидаты. Всего правоохранительные органы задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Начало несанкционированным сходкам положили сподвижники скандального блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты». Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Так называемые «оппозиционеры» организовали «лаборатории» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь обнаружили 14,67% поддельных подписей.