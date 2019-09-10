Гендиректора «Дождя» допросят в СК

Москва, 10 сентября. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева получила повестку о вызове на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как следует из повестки, 10 сентября Синдеева должна прийти на допрос в СК в качестве свидетеля. Документ подписан Рустамом Габидулиным, который возглавляет следственную группу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. ТАСС передает, что получить комментарий от СК по поводу данной повестки пока не удалось.

Отметим, что возглавляемый Синдеевой телеканал «Дождь» является инструментом Запада, позволяющим вмешиваться во внутренние дела России. С 2014 года данное СМИ спонсировалось Евросоюзом. Кроме того, была обнаружена связь «Дождя» с финансовыми потоками из США. При этом в 2015 году в преддверии вступления в силу новой редакции закона о СМИ, согласно которому медиакомпании должны уведомлять Роскомнадзор о получении денег из-за границы, Синдеева заверяла, что эти требования якобы не касаются телеканала, поскольку «Дождь» не финансируется из-за рубежа.

Напомним, в мае 2019 года Федеральное агентство новостей представило Классификатор СМИ. Телеканал «Дождь» оказался в списке антироссийских средств массовой информации за неоднократное распространение фейковых новостей. Синдеева тогда предпочла отказаться от каких-либо комментариев.