Онкологи назвали часто встречающийся вид рака у молодежи

Берлин, 10 сентября. Специалисты из Немецкого центра исследования рака в Германии выяснили самые распространенные виды рака у относительно молодых людей.

Размышлениями на тему эксперты поделись в статье, опубликованной в специализированном журнале GI Cancer. Оказалось, что молодые люди по всему миру в последнее время стали чаще заболевать раком толстой кишки.

Любопытно, что такая закономерность прослеживается среди жителей девяти государств планеты с высоким уровнем дохода. На первом месте по уровню заболеваемости оказалась Южная Корея.

Почему молодые люди все чаще страдают от рака толстой кишки, точно пока не известно. Авторы исследования предполагают, что причинами этого может быть чрезмерное потребление готовой продукции и фаст-фуда, а также частое лечение детей антибиотиками.

Добавим, что немецкие онкологи рекомендуют врачам проводить скрининговые исследования и у пациентов в возрасте до 50 лет, чтобы диагностировать заболевание на ранней стадии.

Как напоминает RT, ученые из Онкологического центра имени Андерсона Техасского университета выяснили, что причиной возникновения одной из самых тяжелых форм рака — аденокарциномы протоков поджелудочной железы — может являться определенный фермент.

В исследовании американских ученых речь идет о наличии в организме больного так называемой убиквитин-специфической протеазы 21 (USP21). Как пояснил профессор Рональд Депиньо, семейство USP является самой большой группой ферментов, играющих значимую роль в развитии опухолей.