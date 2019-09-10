Москва, 10 сентября. Телеведущая и певица Ольга Бузова поскандалила перед участниками реалити-шоу «Дом-2». Отмечается, что запись очередного выпуска программы «Бородина против Бузовой» началась с конфликта.

Как пишет издание «Дни.ру», Бузову расстроило то, что съемки начались не вовремя. Как уточнила артистка, она два часа ждала в гримерной пока все соберутся, а потом потеряла терпение. Бузова устроила истерику перед участниками «Дома-2».

«Я так-то в пять утра встала, все хотят домой. Где операторы? Нет, в таком случае я вообще не буду приезжать на работу! Я просто не понимаю, сколько я должна сидеть в гримерке?» — накричала она на всех.

В 2017 году Бузова устроила истерику на съемках ток-шоу Первого канала. Во время обсуждения одной из тем другие ведущие резко оборвали Бузову, чем серьезно обидели ее. Бузова устроила истерику, а потом и вовсе заявила, что ей «это не интересно» и покинула студию. Представители телеканала, комментируя скандал, заявили, что их «очень удивила эта история».

Напомним, телеведущая Ольга Бузова собирается купить на Бали виллу, стоимость которой составляет 20 миллионов рублей. Об этом рассказал риелтор местного агентства недвижимости.

Риэлторы на Бали надеются продать Бузовой виллу за 20 миллионов. Отмечается, что недвижимость Бузова присмотрела во время съемок программы для канала ТНТ. Территория виллы составляет около 500 квадратных метров. Здание находится в элитном районе Джимбаран. По словам специалиста, Бузовой понравилась спальня с балконом на втором этаже. На крыше виллы находится отдельная зона отдыха с видом на окрестности. Кроме того, телеведущая восхитилась интерьером, в котором много индонезийского колорита. На территории есть 16-метровый бассейн, тропический сад, до моря можно дойти пешком.

Как уточнил риелтор, российские знаменитости все чаще покупают недвижимость в Индонезии. Издание Starhit уточнило, что будущая вилла Бузовой изолирована от посторонних глаз. Как пишет Teleprogramma.pro, позже директор певицы Антон Богославский опроверг информацию о покупке Бузовой виллы.

Ранее телеведущая Ольга Бузова чуть не умерла во время отдыха на Бали. Девушка потеряла равновесие, стоя на кромке бассейна, расположенного на втором этаже. Очередное Stories Бузовой в Instagram могло закончиться трагедией. Звезда поделилась с подписчиками новым видео, как проходит ее отдых на Бали, где параллельно идут съемки передачи с ее участием.

Звезда зашла в бассейн и проплыла к другому бортику, где забралась на его кромку. Сразу за бассейном была пустота: никаких ограждений не было установлено. Расстояние до земли составляло около пяти метров.

Полуголая Бузова, позируя на узком бортике, в какой-то момент потеряла равновесие и чуть не упала со второго этажа. К счастью, телеведущая отделалась испугом — она покачнулась, вскрикнула, но устояла на ногах.

Больше рисковать жизнью звезда не решилась. Едва не погибшая Бузова сразу нырнула в бассейн и поплыла обратно. После этого инцидента она как ни в чем ни бывало продолжила снимать селфи в купальнике.

Ранее Бузова пережила нападение на Бали. Девушку атаковала обезьяна. Причем Бузову предупреждали о том, что к животным лучше не приближаться, но она не послушала, за что поплатись дорогими очками Jimmy Choo.