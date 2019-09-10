Семья находящегося в тюрьме Виктора Бута прилетела в США

Нью-Йорк, 10 сентября. Жена находящегося в американской тюрьме гражданина РФ Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора семь лет назад.

«Мы с дочкой прилетели в Нью-Йорк еще вчера и надеемся скоро увидеться с супругом», — рассказала Алла Бут накануне в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Женщина отметила, что во вторник она собирается провести пресс-конференцию в здании генерального консульства РФ в Нью-Йорке касательно своего визита в Соединенные Штаты и вероятной даты их встречи с Бутом.

Супруга Виктора Бута в прошедший понедельник опубликовала пост на своей странице в социальной сети Facebook, в котором поблагодарила своих друзей и приятелей, которые поддерживали ее с дочкой в течение всех лет разлуки с супругом.

Ранее представляющий интересы адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что встреча семьи с Виктором Бутом запланирована примерно на 16–17 сентября, когда родственники смогут навестить его в тюрьме «Марион», расположенной в штате Иллинойс.

Алла Бут также рассказала, что обратный билет у них с дочерью приобретен на 28 октября, но она хотела бы как можно дольше оставаться в США, чтобы чаще видеться с мужем. Супруга Бута рассчитывает, что руководство пенитенциарного учреждения «Марион» позволит ей чаще навещать супруга, чем это разрешено регламентом.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей. Против него выдвинули обвинение в нелегальных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута доставили в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 млн долларов.