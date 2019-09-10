Владимир Путин уволил 30 руководителей правоохранительных органов. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин уволил почти 30 высокопоставленных правоохранителей Десятки высокопоставленных правоохранителей освобождены от своих должностей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому со своих постов были уволены, например, руководители Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Дагестану. Вместе с тем произошел ряд кадровых назначений. Так пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов. Управление Следкома в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда. А управлением по контролю за оборотом наркотиков московского главка теперь будет руководить генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Приказ, как сообщают, СМИ был подписан в минувшую субботу и затронул почти три десятка должностных ставок в правоохранительных органах.

КНДР в рамках учений запустила два снаряда в сторону Японского моря КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом заявляют военные представители Южной Кореи. Пуск, по их данным, был произведен из провинции Пхенан-Намдо. Пока нет данных о том, что это были за снаряды, однако южнокорейские специалисты продолжают тщательно следить за ситуацией, а все военные находятся в состоянии боевой готовности, поскольку Северная республика на требование прекратить испытания не отреагировала, между тем они ведутся уже больше месяца.

Госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года Россия осталась без госдолга. После введенных за Крым санкций, падения рубля и обвала цен на нефть в 2014 году, чистый государственный долг России впервые ушел в отрицательную зону. Сегодня, по данным Минфина и Центробанка он стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства». По оценке Минэкономразвития в настоящее время они составляют 1,25% прогнозного ВВП 2019 года, хотя еще в начале года госдолг был выше активов на 1,5% ВВП.