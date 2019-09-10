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8:41 10 Сентября 2019

Владимир Путин уволил 30 руководителей правоохранительных органов. События дня. ФАН-ТВ

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Владимир Путин уволил почти 30 высокопоставленных правоохранителей

Владимир Путин уволил 30 руководителей правоохранительных органов. События дня. ФАН-ТВ

Десятки высокопоставленных правоохранителей освобождены от своих должностей. Владимир Путин подписал указ, согласно которому со своих постов были уволены, например, руководители Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Дагестану. Вместе с тем произошел ряд кадровых назначений. Так пост прокурора Москвы занял госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов. Управление Следкома в Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Главой МВД Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда. А управлением по контролю за оборотом наркотиков московского главка теперь будет руководить генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Приказ, как сообщают, СМИ был подписан в минувшую субботу и затронул почти три десятка должностных ставок в правоохранительных органах.

КНДР в рамках учений запустила два снаряда в сторону Японского моря

Владимир Путин уволил 30 руководителей правоохранительных органов. События дня. ФАН-ТВ

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря. Об этом заявляют военные представители Южной Кореи. Пуск, по их данным, был произведен из провинции Пхенан-Намдо. Пока нет данных о том, что это были за снаряды, однако южнокорейские специалисты продолжают тщательно следить за ситуацией, а все военные находятся в состоянии боевой готовности, поскольку Северная республика на требование прекратить испытания не отреагировала, между тем они ведутся уже больше месяца.

Госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года

Владимир Путин уволил 30 руководителей правоохранительных органов. События дня. ФАН-ТВ

Россия осталась без госдолга. После введенных за Крым санкций, падения рубля и обвала цен на нефть в 2014 году, чистый государственный долг России впервые ушел в отрицательную зону. Сегодня, по данным Минфина и Центробанка он стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства». По оценке Минэкономразвития в настоящее время они составляют 1,25% прогнозного ВВП 2019 года, хотя еще в начале года госдолг был выше активов на 1,5% ВВП.

Авиабилеты эконом класса подорожали на четверть с января

Владимир Путин уволил 30 руководителей правоохранительных органов. События дня. ФАН-ТВ

Авиабилеты для россиян, напротив, существенно подорожали. Росстат приводит данные, согласно которым с начала года стоимость места в эконом классе выросла на четверть. Похожая ситуация по данным ведомства происходила и в 2008 году на фоне кризиса. Но в этот раз причиной, по мнению экспертов, стало увеличение издержек авиакомпаний, а также резкий скачок цен на авиатопливо, который случился в прошлом году. Впрочем, август и сентябрь – время, когда стоимость билетов достигает своего максимума. Далее она, как правило, постепенно снижается вплоть до декабря.