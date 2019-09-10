Москва, 10 сентября. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, почему выставляет свой роскошный дом в социальных сетях и призналась, что несколько лет жила с альфонсом.

Артистка встретилась с читателями на презентации своей новой книги «Плата за успех». Как уточнила Волочкова, речь идет о ее бывшем муже и отце дочери Ариадны Игоре Вдовине. Она указала, что мужчина десять лет назад занял у нее три миллиона долларов и не отдал.

«Я заслужила эти белые розы, поклонников, подарки в виде Maybach, но эти подарки делал мне не мой бывший муж, а другие благородные мужчины», — добавила Волочкова.

Как пишет KP.Ru, Волочкова рассказала, что Вдовин во время брака так и не купил семье дом, Волочкова с дочерью жила в съемной квартире. А потом произошло ограбление, которое, по словам Волочковой, было заказано. Далее балерина рассказала, что сейчас живет в особняке в 850 метров, с гостевым домом, баней. Волочкова рассказала, кто оплачивает ее роскошную жизнь.

«Почему я должна скрывать свой достаток и ездить на «Жигулях»? Я никогда не зависела от мужчин», — резюмировала она.

Большинство поклонников, которые пришли на встречу с Волочковой, — женщины или мужчины среднего возраста. Они с удовольствием рассматривали фотографии в книге балерины. Звезда вывела на сцену своего соавтора Алексея, который поблагодарил балерину за возможность стать частью ее проекта. А затем она рассказала, какой нелегкой была ее судьба.

Волочкова представила в Петербурге «выстраданные мемуары». Она встретилась с поклонниками и рассказала о книге «Плата за успех».

Волочкова опоздала на презентацию в книжном магазине «Буквоед» на 40 минут. Она объяснила, что 4 сентября у нее был насыщенный график — встреча c учащимися в школе №777.

«Написание книги – это мытарство. Но так же было и с первой книгой. Сначала была надиктовка текста, занявшая у нас примерно 30 часов» — рассказала Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова попросила у поклонников и хейтеров прощения за шпагаты. Видеообращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Свое видео балерина записала на террасе за стеклянным обеденным столиком. Волочкова в голубом спортивном костюме призналась, что для записи ролика не было особого повода, однако ей есть, что сказать свои подписчикам.

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов, — отметила звезда. — Они пишутся многим известным состоявшимся личностям».

После этого она взяла рацию и якобы через нее обратилась к фолловерам с призывом быть добрее. Волочкова убеждена, что главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах. Отдельное внимание она уделила критикам ее шпагатов.

«Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость, — призвала балерина. — Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать».

Во время записи видео на заднем фоне раздался лай собак. Волочкова не оставила этот факт без внимания.

«Видите, даже собачки мои слова подтверждают, — сказала она. — Слышите? Гав-гав».

Ранее Волочкова объяснила любовь к необычным фотографиям тем, что «живет в шпагате».