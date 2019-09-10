«Оппозиция» в Петербурге нагнетает обстановку относительно результатов мунвыборов

Санкт-Петербург, 10 сентября. Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют как можно скорее подвести итоги муниципальных выборов, которые прошли в Северной столице 8 сентября. Они утверждают, что обработка протоколов якобы замедлилась на тех участках, где лидирует оппозиция.

«Мы требуем немедленно осуществить ввод данных по результатам голосования на муниципальных выборах на всех избирательных участках Санкт-Петербурга в систему ГАС «Выборы», — говорится в совместном заявлении партий.

Как утверждают оппозиционеры, подвести итоги выборов необходимо быстрее, чтобы якобы предотвратить фальсификации, передает «Политика сегодня». Таким образом, «Яблоко» и «Справедливая Россия» игнорируют слова председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, которая призвала не спешить с обработкой протоколов в Петербурге, пока не будут рассмотрены все жалобы. По словам главы ЦИК, оглашать результаты муниципальных выборов стоит только после того, как каждое сообщение о нарушении будет проверено.

Напомним, 8 сентября в Петербурге прошли муниципальные и губернаторские выборы. По данным петербургского горизбиркома, на муниципальных выборах зафиксировали 175 жалоб. Губернаторские выборы прошли без существенных нарушений. По их итогам победил Александр Беглов, набравший 64,45% голосов.

Отметим, что «оппозиция» попыталась дискредитировать честный избирательный процесс и распространяла в сети фейки о «нарушениях». Особенно активно в этом деле проявили себя Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.