Apple презентует три новые модели смартфона iPhone

Лос-Анджелес, 10 сентября. «Яблочная» корпорация Apple проведет официальную презентацию, на которой ожидается показ новых моделей смартфона iPhone.

Мероприятие запланировано на 10 сентября в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии. Планируется, что в ходе презентации будут представлены три модели смартфонов. Обновленный модельный ряд получит название iPhone 11.

По предварительным данным, поклонники «яблочного» продукта увидят флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, который получил название iPhone 11 Pro Max, а также меньшую модель — iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма.

Третьим девайсом станет недорогой смартфон — iPhone 11 без уточняющих обозначений. Он будет оборудован LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма, пишет «Газета.Ru».

Нововведением станет наличие во всех трех аппаратах дополнительной камеры. Модели с приставкой Pro будут оснащены тремя камерами, а недорогая модель получит две камеры.

Помимо этого, на презентации может быть представлена новая модель ноутбука MacBook.