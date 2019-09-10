Москва, 10 сентября. Отношения с Россией являются приоритетным направлением итальянской дипломатии, и их необходимо налаживать, заявил бывший посол Италии в РФ Джанкарло Арагона. Об этом говорится в его обращении к новому главе итальянского МИД.

Как уточнил политик, Рим способен внести весомый вклад в снижение напряженности между Москвой и Западом. Бывший посол считает, что работе в этом направлении мешают подозрения ЕС в сближении Италии с Россией. Как пишет RT, дипломат подчеркнул, что сначала нужно избавиться от подобных подозрений, а уже потом восстанавливать сотрудничество России и западных стран. Итальянский политик призвал избавиться от «подозрений в сближении» с Россией.

Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Ранее литовский политик Вальдемар Томашевский выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он рассказал в ходе предвыборных дебатов. По его словам, Вильнюс, прежде всего, должен улучшить отношения с Москвой. Он назвал вопрос диалога с Россией «чрезвычайно важным» для будущего Литвы. Выступая на дебатах в эфире телеканала LRT, он уточнил, что в Европейском союзе страны должны придерживаться одинаковой политики, но такой риторики у Брюсселя нет. В Литве призвали улучшить отношения с Россией. Как считает политик, «Германия торгует, и этому не мешают».

По словам кандидата на пост главы государства, Запад руководствуется политикой «двойных стандартов», говоря о Крыме. Чтобы объяснить противоречия в риторике европейских стран по вопросу возврата в состав РФ полуострова, политик привел в пример Косово, которое в одностороннем порядке заявило о независимости. Он подчеркнул, что большинство западных государств восприняли новость абсолютно спокойно и поприветствовали право народа на самоопределение.