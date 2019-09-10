Опрос показал, сколько россиян продолжают работать во время отпуска

Москва, 10 сентября. Специалисты Федеральной службы по труду и занятости России выяснили, что примерно треть наших соотечественников продолжает трудиться даже во время отпуска.

«Примерно каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой», — говорится в исследовании ведомства.

При этом 49% респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела, и лишь 22% полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки.

Также в ходе опроса выяснилось, что многие используют отпуск для поиска новой работы. Кроме того, опрос также показал, что подавляющему большинству россиян для полноценного отдыха нужно более двух недель.

Как напоминает RT, ранее в Федеральной службе по труду и занятости России рассказали, при каких обстоятельствах работодатель может отказать сотруднику в очередном ежегодном отпуске.

Поступить таким образом руководство может, если предоставление отпуска в текущем году негативно скажется на нормальной работе предприятия. В этом случае работодатель может перенести отпуск сотрудника на следующий рабочий год по согласованию с самим работником.

Работодатель также имеет право отозвать сотрудника из отпуска. Его неиспользованная часть в таком случае должна быть перенесена на следующий рабочий год или предоставлена в удобное для работника время в течение текущего рабочего года.