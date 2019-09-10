Глава украинской общины Крыма пригласила на полуостров дипломатов из США и ЕС

Симферополь, 10 сентября. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина предложила дипломатам США и Евросоюза приехать на полуостров и лично убедиться в прозрачности и демократичности выборов.

Напомним, 8 сентября в Крыму прошли выборы в парламент полуострова, а также в местные советы. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, избирательный процесс был открытым, конкурентным и соответствовал всем демократическим стандартам. При этом посольство США в своем Twitter-аккаунте написало, что не признает итоги крымских выборов, передает «Царьград». Кроме того, Штаты заявили о «непоколебимой поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины». Признать результаты голосования в Крыму отказались и в Евросоюзе.

По мнению Гридчиной, не признавать выборы, на которых не присутствовал — это довольно странная позиция, пишет KP.RU. Как отметила глава украинской общины Крыма, США и ЕС стоило прислать своих наблюдателей на выборы, чтобы убедиться, что голосование в республике проходит намного более честно и демократично, чем на Западе.

«Мы готовы признать честность тех выборов, на которых сможем присутствовать», — сказала Гридчина в комментарии РИА Новости.

Ранее на заявление США о крымских выборах отреагировал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главное — что эти выборы признали сами крымчане и Россия в целом.