Шведские ученые выяснили опасность лишнего килограмма жира на животе

Стокгольм, 10 сентября. Брюшной жир опасен развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других заболеваний. В ходе нового исследования при участии 325 тыс. человек научные сотрудники из Уппсальского университета выяснили, что глубинный жир особенно опасен для женщин.

Как отметил шведский медик Аса Йоханссон, полученные результаты удивили специалистов.

«Особенно, если учитывать, чем грозит килограмм брюшного жира. К примеру, каждый набранный килограмм такого жира может увеличить риск возникновения диабета второго типа у женщин более чем в семь раз», — объяснил ученый.

По его словам, аналогичное количество жира у мужчин повышает вероятность появления заболевания только вдвое, пишет «РГ».

Шведский врач указал на то, что при наборе веса риск развития диабета существенно возрастает у людей с маленьким животом. При этом появление дополнительного жира у достаточного крупного человека действует на здоровье менее убийственно.

Как рассказали исследователи, главной причиной ожирения является то, что люди очень много едят и мало двигаются.

Как ранее сообщала Deita.ru, находясь в отпуске, нужно каждый день проверять свой вес. По мнению американских исследователей из университета Джорджии, это единственный способ не набрать лишний вес в период отдыха.