В России подорожали авиабилеты

Москва, 10 сентября. Средняя стоимость авиабилета в экономклассе выросла за восемь месяцев на 24,1%. Такие данные приводит Росстат.

Рост цен на авиабилеты в экономклассе оказался самым высоким с 2008 года. Ранее цены повышались от 2 до 19%, сообщает газета «Известия».

По данным Минтранса, рост цен на билеты на должен превышать инфляцию. Министерство собирается принять меры, чтобы сдержать повышение цен. Эксперты уверены, что это возможно лишь при финансовом участии государства.

Принятое на долгосрочную перспективу решение требует выравнивания конкуренции, отмечают в издании. Необходимо активное субсидирование местных и региональных рейсов. Также следует отказаться от «плоских» тарифов на магистральных линиях, считают специалисты.

В августе стоимость билетов традиционно находится на пике, отмечают в Росстате. С сентября до декабря они дешевеют. Снижение цен на авиабилеты уже зафиксировали крупные агрегаторы.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров предупредил о подорожании авиабилетов на 9–10% по сравнению с прошлым годом. По его словам авиакомпании потеряли в I квартале 2019 года 45 млрд рублей. Цифра превысила аналогичный показатель прошлого года на 32%. Операционные убытки российских авиаперевозчиков в 2018 году составили порядка 54 млрд рублей.

По данным экспертов, убытки авиакомпаний вызваны высокой стоимостью авиакеросина и избыточность провозных мощностей в действующем флоте.