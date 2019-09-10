Стало известно, где россияне планируют отдыхать осенью

Москва, 10 сентября. Специалисты сервиса онлайн-бронирования билетов Туту.ру выяснили, где россияне планируют отдохнуть осенью 2019 года.

Оказалось, что об отдыхе на берегу моря, температура воды которого будет выше 25 градусов, мечтает 38% респондентов. При этом примерно 16% опрошенных сообщили, что выберут поездку на морские курорты, в которых сезон уже заканчивается.

Примерно 25% принявших участие в опросе хотели бы провести осенний отпуск, не уезжая далеко от дома. Из них 6% проголосовали за отдых на даче, 9% — за походы в лес или на рыбалку, а 10% — за возможность провести время дома на диване.

Экскурсионные туры по Европе интересуют 14% опрошенных, 4% хотели бы встретить осень в странах Балтии, а 3% считают, что в это время года нужно ехать в страны ближнего зарубежья — в Армению, Грузию, Азербайджан.

Как напоминает «Газета.ru», ранее кандидат психологических наук Антон Сорин рассказал, как победить депрессию после возвращения из отпуска домой. Дело в том, что вернувшиеся с отдыха люди часто впадают в уныние, что сказывается на их работе и общении с близкими.

Психологи нашли сразу несколько причин, почему это происходит. Во-первых, человек ошибочно думает, что там, где он отдыхал, жизнь более комфортна, чем дома. Во-вторых, при наступлении рабочих будней на него может свалиться гора дел. В-третьих, не стоит игнорировать факт перемены длины светового дня.

По мнению Сорина, соблюдение ряда простых правил поможет оставаться в хорошем настроение даже после каникул. Психолог советует возвращаться на родину за два-три дня до выхода на работу. В эти дни не стоит себя загружать домашними делами — нужно посвятить это время приятным встречам с друзьями.