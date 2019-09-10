Крымские власти назвали «тупиковым мышлением» заявление ЕС по выборам на полуострове

Севастополь, 10 сентября. Европейский союз, отказываясь признать выборы в Крыму, показывает «тупиковое мышление». Об этом сказал журналистам крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов.

Выборы в парламент и местные советы российского полуострова состоялись в минувшее воскресенье в единый день голосования. Официальный Брюссель накануне распространил заявление, в котором сообщил о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе и избранных там чиновников. В заявлении также указывалось, что ЕС до сих пор считает Крым украинской территорией.

По словам Мурадова, это заявление свидетельствует о том, что власти ЕС не могут здраво мыслить касательно вопросов самоопределения народов и уважения к общепризнанным принципам демократии.

«Оно (заявление) демонстрирует тупиковое мышление чиновников, потому что не прибавляет ничего позитивного к восстановлению конструктивного взаимодействия с Россией, чего требуют народы европейских стран», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Он также обратил внимание на то, что власти Крыма вовсе не удивлены заявлением Евросоюза. По словам вице-премьера, позиция ЕС ничего не значит.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти до сегодняшнего дня считают Крым своей территорией.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».