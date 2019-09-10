Москва, 10 сентября. Россия осталась без чистого госдолга впервые после падения цен на нефть и введения санкций. Об этом со ссылкой на проанализированные данные Минфина и ЦБ сообщили СМИ.

В 2019 году госдолг в широком смысле (внешний и внутренний долг федерального правительства, субъектов РФ и муниципальных образований) сократился по сравнению с ликвидными активами правительства, регионов и внебюджетных госфондов благодаря покрывшим государственный долг рекордным резервам.

По данным СМИ, при необходимости Россия может покрыть долги за счет государственных депозитов коммерческих банков и ЦБ, не прибегая к иным средствам.

Евросоюз ввел санкции в отношении Москвы в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Украине. Позже рестрикции неоднократно расширялись и продлевались.

Кроме того, были приостановлены переговоры о новом базовом соглашении о сотрудничестве и безвизовом режиме. Ряду должностных лиц из России был запрещен въезд в страны ЕС, их активы заморожены. Также Евросоюз ввел ограничительные меры военного, торгового и финансового характера.

В общей сложности в санкционные списки внесены 37 юридических лиц и 151 человек. В отношении 20 российских оборонных, нефтедобывающих и финансовых структур действуют секторальные санкции.

Крым стал частью России по результатам проведенного на территории полуострова референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя выступают за воссоединение с Россией.

Москва неоднократно заявила, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Несмотря на это, Украина по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией. Киев поддерживают США и их союзники, в том числе Евросоюз.