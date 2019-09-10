Власти Алеппо восстанавливают крупный рынок в центре города

Алеппо, 10 сентября. Городские власти восстанавливают инфраструктуру Алеппо, серьезнейшим образом пострадавшую во время боевых действий. В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию рынок Сук эль-Халь в центре города.

Во время боевых действий через рынок проходил передний край обороны одной из группировок. Сук эль-Халь серьезно пострадал: боевики использовали торговые павильоны в качестве тюрьмы для пленников, крытый рынок был разграблен, на территории комплекса боевики вырыли окопы и обустроили огневые точки.

«Во время войны наш «Кардамоновый базар» («Сук-эль-Халь» по-арабски) очень пострадал, у боевиков был здесь опорный пункт. Они украли и продали все, что сделано из меди или железа, а также изрыли все траншеями, подземных ходов было очень много», — рассказал журналистам главный инженер компании, ведущей восстановительные работы, Ахмет аль-Люси.

По его словам, специалисты в кратчайшие сроки восстановят торговые павильоны и все коммуникации. Кроме того, рядом с рынком появится здание нового торгового центра.

«Этот рынок очень важен для всех — и горожан, и для тех, кто живет в пригородах. Будет отлично, когда Сук эль-Халь снова начнет работу», — заявил рабочий Самир Абу-Харрадж.

Мужчина рассказал, что живет в лагере палестинских беженцев в окрестностях международного аэропорта Алеппо. По его словам, Сирия для него стала вторым домом.

Ранее в промышленном городе Адра, который находиться недалеко от Думы, полностью вернулся к работе автомобильный завод. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии побывал на объекте.

Отметим, что в Алеппо восстановили завод по переработке тканей. Их производят из старых подушек и одеял. Мощность предприятия составляет около пяти тонн продукции в сутки. Руководство завода планирует в ближайшем будущем начать поставки продукции за рубеж.