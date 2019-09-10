Трамп похвастался своей прической

Вашингтон, 10 сентября. Американский лидер Дональд Трамп вновь похвастался своей оригинальной прической, сказав, что его волосы гораздо лучше, чем у его друзей – ровесников.

Размышлениями на тему по поводу своей внешности президент США поделился, общаясь со сторонниками в Северной Каролине. В какой-то момент хозяин Белого дома заявил, что готов был провести встречу на открытой местности, чтобы увидеть большее количество людей.

«Я был даже готов намочить свою прическу. Это бы показало, по крайней мере, что это мои собственные волосы», — заявил Трамп во время встречи, которая, к слову, проходила в закрытом помещении.

Американский лидер посетовал на то, что встречаться приходится в довольно узком кругу, несмотря на все старания команды президента найти более вместительное место для мероприятия, пусть даже и под дождем.

«Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!» — добавил Дональд Трамп, возвращаясь к теме своих волос.

Как напоминают «Известия», американский лидер много раз попадал в курьезные и нелепые ситуации из-за своей шевелюры, а при любом удобном случае пытается доказать, что не носит парик.

К примеру, в 2016 году он позволил телеведущему Джимми Фэллону взлохматить политику волосы. А перед собственной инаугурацией Трамп радовался пасмурной погоде, «потому что люди поймут, что это настоящие волосы».