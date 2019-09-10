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Потолок обрушился в детском саду в Чите

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Потолок обрушился в детском саду в Чите

Чита, 10 сентября. Потолок обрушился в одной из групп детского сада №38 в Чите. Об этом во вторник сообщила администрация города.

«Как сообщили в комитете образования, 10 сентября  начнутся работы в детском саду № 38, в одной из групп которого обвалилась часть потолочного покрытия», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На время ремонта детям предоставят другое помещение, уточнили в мэрии.

Прокуратура проведет проверку по факту произошедшего. Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Александр Сапожников распорядился проверить потолки всех детских садов города.

Ранее RT сообщила, что 70 человек эвакуировали из детского сада в Тюмени. Инцидент произошел из-за сработавшей пожарной сигнализации.

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Источник: Администрация городского округа «Город Чита»
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