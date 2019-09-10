Парламент Британии отверг идею Джонсона о досрочных выборах

Лондон, 10 сентября. Парламент Великобритании в понедельник вновь отверг предложение премьера Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.

Инициативу Бориса Джонсона поддержали 293 парламентария, против нее выступили 46 человек. Для проведение внеочередных выборов необходимо, чтобы за инициативу проголосовали 434 человека — две трети палаты общин.

«Они (оппозиция) хотят отложить Brexit, но опять же, не обращаясь к тем, кто голосовал за это», — заявил Джонсон.

Премьер объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Политик выразил надежду, что за это время оппозиция подумает о возможности досрочных выборов.

Лидер партии лейбористов Джереми Корбин раскритиковал решение Джонсона. Он подчеркнул, что премьер не указал на то, собирается ли перенести Brexit, если сделка не будет утверждена, как того требует закон.

Как сообщает RT, 4 сентября британские парламентарии выступил против проведения досрочных выборов.

Ранее Борис Джонсон потерял большинство в парламенте после того, как Консервативную партию покинул экс-замминистра юстиции Филипп Ли. Он примкнул к Либерально-демократической партии.

«После продолжительных размышлений я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», — написал Ли на своей странице в Twitter.

Во время первой речи на посту премьер-министра Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из состава ЕС до 31 октября 2019 года. Позже в резиденцию Джонсона доставили часы, которые ведут обратный отсчет Brexit, сообщают «Известия».