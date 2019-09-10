КНДР произвела запуск неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Пхеньян, 10 сентября. В Южной Корее заявили, что КДНР сегодня ночью запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря.

По данным объединенного комитета начальников штабов Республики Корея, снаряды были выпущены с территории провинции Пхенан-Намдо, что на западе Северной Кореи, при этом о типе снарядов и дальности их полета ничего не сообщается.

В свою очередь в Токио позднее заявили, что выпущенные Пхеньяном снаряды не представляют угрозы для страны, так как не долетели до исключительной экономической зоны Японии.

В Вашингтоне отметили, что знают о запуске снарядов, находятся в тесном контакте с союзниками в регионе и внимательно следят за развитием ситуации, сообщает «Газета.ru».