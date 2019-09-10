США передали Украине картину, похищенную во время Великой Отечественной

Вашингтон, 10 сентября. Сотрудники федерального бюро расследований (ФБР) США передали посольству Украины в Вашингтоне картину советского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которую вывезли с территории СССР во время Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба бюро.

«ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру», — приводит слова одного из сотрудников бюро пресс-служба ведомства.

Картина была похищена из Днепропетровского художественного музея в период нацистской оккупации в 1941 году. Согласно сообщению ресурса Potomack Company, ее еще в 1987 году обнаружили супруги Дэвид и Габби Трейси в приобретенном ими доме в штате Коннектикут. Об истории полотна пара узнала лишь в 2017 году, когда решила выставить произведение на аукцион.

Сотрудники Potomack Company выяснили происхождение картины, так как это требовалось для ее включения в каталог лотов. Владелица Potomack Company Элизабет Вайнштейн сообщила о произошедшем в ФБР, и сотрудники бюро попросили снять картину с аукциона. Вскоре она была конфискована на период судебного разбирательства по делу о реституции.

Российский и советский художник, заслуженный деятель искусств Украины Михаил Панин родился в Калужской губернии в 1877 году. Учился по классу профессора Василия Савинского в Петербургской академии художеств. За картину «Тайный выезд Ивана Грозного» Панин в 1911 году получил звание художника.

Ранее в Киев из Германии была доставлена грамота императора Петра I митрополиту Киевскому от 1708 года, которую похитили из Софийского собора во время Великой Отечественной войны.