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В ЕС сообщили об участии кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины

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В ЕС сообщили об участии кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины

Брюссель, 10 сентября. На стороне ВСУ в конфликте на юго-востоке Украины участвовали боевики – выходцы с Кавказа, сообщает Европол.

Как информирует РИА Новости, данные об этом содержатся в документе, посвященном террористическим угрозам в 2018 году, который был обнародован полицейским агентством Европейского союза (ЕС). 

«По меньшей мере два боевика, выходцев с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне», — говорится в докладе.

Кроме того, европейские правоохранительные структуры фиксировали случаи участия боевиков в конфликте на юго-востоке Украины, которые могли ранее побывать в зонах боевых действий в Ираке и Сирийской Арабской Республике.

Также, по данным австрийских правоохранителей, в общей сложности до 40% от общего числа боевиков с гражданством этой страны, которые могли побывать в зонах боевых действий по всему миру, являлись выходцами с Северного Кавказа.

«Число европейских боевиков, выезжающих или пытающихся выехать в зоны конфликта, в прошлом году продолжало сокращаться и было очень низким», — также отметили аналитики полицейского агентства Евросоюза

В ЕС сообщили об участии кавказских боевиков в конфликте на востоке Украины

Кроме прочего, правоохранительные структуры ЕС в 2018-м фиксировали отдельные попытки боевиков выехать в иные, чем в Сирии и Ираке, зоны конфликтов, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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