Савченко считает, что на Украину может вернуться крепостное право

Киев, 10 сентября. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что земельная реформа приведет к возобновлению крепостного права в стране.

«Я боюсь решения власти, что она будет продавать украинскую землю», — заявила Савченко.

Она подчеркнула, что пока не определилась, как действовать для защиты украинской земли «от своих и чужих врагов».

«Вы понимаете, откройте государственный кадастр, и посмотрите, сколько украинской земли остается свободной. Посмотрите, что свободной земли практически нет», — подчеркнула бывший депутат Рады.

Ранее новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа в стране позволит иностранцем приобретать землю в том случае, если они зарегистрируют юридическое лицо на территории Украины. Это необходимо для уплаты налогов в бюджет страны.

Гончарук подчеркнул, что украинские фермеры получат компенсации по процентным ставкам по кредитам. По его словам, они будут в более выгодных условиях, чем иностранцы.

Премьер отметил, что сценарии открытия рынка земли были проработаны с участием специалистов Всемирного банка. Ключевой критерий — достижение максимального экономического эффекта.

Как сообщает «Газета.ru», мораторий на продажи земли сельхозназначения был введен в 2001 году во время правления Леонида Кучмы. Он неоднократно продлевался.

Далеко не все эксперты положительно относятся к решению президента Украины Владимира Зеленского о проведении земельной реформы в стране. Политолог Александр Дудчак считает, что земельная реформа создаст угрозу стратегическому ресурсу Украины, поскольку большая часть сельскохозяйственных земель будет находиться в частных руках.

«Из 40 млн га земли две трети находятся у фермеров, а одна треть — у государства. Все идет к тому, что это последний актив, который можно распродать для погашения долгов», — подчеркнул политолог.

По его словам, крупные корпорация скупят всю землю сельхозназначения, а обратного перехода собственности не будет. Также Дудчак считает, что рынок земли на Украине не успеет сформироваться.

Сооснователь партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что иностранные фонды скупят всю сельскохозяйственную землю через три дня после снятия моратория.

Как сообщают «Известия», в США заявили, что будут поддерживать новое правительство Украины в проведении реформ.