В Госдуме предложили увеличить финансирование программы «Земский доктор»

Москва, 10 сентября. Учет районных коэффициентов на Крайнем Севере может увеличить финансирование программы «Земский доктор». О планах внести соответствующие поправки в законодательство заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Депутат отметила, что программа не решает проблему дефицита кадров в отдаленных районах Севера. В условиях отсутствия жилья, бездорожья и других неудобств, которых нет в областных центрах, выдаваемый врачам на проживание в поселке миллион рублей оказывается «пустым звуком».

Соломатина привела в пример Томск. Выпускники охотно едут в город и прилегающие районы, берут миллион и отрабатывают свои 5 лет. В более удаленные районы выпускники едут с неохотой.

«В один поселок, я скажу вам, мы не можем найти врача уже 2 года! Там проживают две тысячи жителей и у них совершенно нет медицинской врачебной помощи», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Финансирование программы, по мнению Соломатиной, в северных регионах должно быть пересмотрено в отдельности по каждому району с учетом разработанных Министерством труда коэффициентов.

Депутат отметила, что в разных районах бюджетникам выплачивают зарплату с надбавкой 50% и 70% в зависимости от удаления от центра. Так же должно быть с выплатами по программе «Земский доктор», считает Соломатина.

Она предположила, что «критерий удаленности» мог бы определить Минздрав.

«Либо нам самим дадут возможность распределить суммы в пределах того бюджета, который нам регламентирует государство», — предложила Соломатина.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в два раза увеличить выплаты для врачей и учителей в рамках программ «Земский доктор» и «Сельский учитель» в ДФО.