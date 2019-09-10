Дженнифер Энистон подвергли критике за сильно обработанные фотографии

Вашингтон, 10 сентября. Знаменитая американская актриса подверглась критике за чересчур отретушированные фото для октябрьского номера журнала Instyle.

К примеру, один из пользователей, вероятно поклонник, написал в комментариях в аккаунте журнала в социальной сети Instagram, что у актрисы слишком темные волосы на фотографиях.

Еще один — подчеркнул, что снимки подверглись слишком сильной обработке, третий спросил «когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер», четвертого возмутило то, что у Энистон на одном фото больше веснушек, чем на другом.

Как напоминает «Газета.ru», в июне стало известно, что звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон могла занять место Меган Маркл и стать женой принца Гарри. В молодости он сходил с ума по этой актрисе, слал СМС со смайликами, но Энистон отвергла его.

О том, что Гарри был практически одержим бывшей женой Бреда Питта, рассказал американский писатель Иан Гальперин. По его данным, в 2009 году, когда фото обнаженной Энистон появилось на обложке журнала GQ, внук британской королевы назвал ее подходящей кандидаткой на роль принцессы.

Близкий к звезде «Друзей» источник рассказал Гальперину, что Энистон прекрасно знала, что Гарри влюблен в нее, но не поощряла его действий из-за большой разницы в возрасте. Актриса старше принца на 16 лет.

Позднее стало известно о том, что российская модель Ирина Шейк вступила в романтические отношения с бывшим супругом актрисы Дженнифер Энистон актером Джастином Теру.