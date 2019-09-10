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Нацбанк Украины отменил ограничения на вывод капитала для иностранцев

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Нацбанк Украины отменил ограничения на вывод капитала для иностранцев

Киев, 10 сентября. Национальный банк Украины (НБУ) отменил ежемесячный лимит для инвесторов из-за рубежа на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и ряда других операций.

Как отмечает пресс-служба НБУ, ранее такой лимит составлял пять миллионов евро ежемесячно. Решение было принято в целях «улучшения инвестиционного климата» государства.

«Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку на Украину», — также отмечает Национальный банк страны в официальном сообщении.

Кроме того, данным решением, которое вступило в силу с сегодняшнего дня, разрешено зачисление на счета физлиц-нерезидентов средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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