Более 20 млн россиян могут лишиться работы из-за «автоматизации»

Москва, 10 сентября. Компетенции 45,5% работников в РФ будут неактуальны к 2030 году, им придется уйти с рынка труда либо переобучаться. Соответствующие выводы представлены в исследовании РАНХиГС.

Приведенные в работе оценки касаются только официально трудоустроенных граждан. Под риском автоматизации окажутся 73% занятых в ресторанном и гостиничном бизнесе россиян. В обрабатывающих производствах роботы могут заменить 60% занятых, в лесном и сельском хозяйстве — 58%, в розничной торговле — 53%, в добыче полезных ископаемых — 51%.

Врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов отметил, что речь идет именно о подверженности автоматизации. Это не значит, что люди лишатся работы одномоментно.

«Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — цитирует Земцова газета «Известия».

Авторы исследования считают, что «рискам цифровизации и автоматизации» окажутся подвержены 20,1 млн человек. Возможным решением проблемы исследователи назвали переход на четырехдневную рабочую неделю или введение налога на роботов, доходы от которого можно направить на социальную помощь.

Между тем в пресс-службе Минэкономразвития отметили, что дополнительное налоговое обременение замедлит развитие прогрессивных видов деятельности и технологий, что будет снижать конкурентоспособность РФ на мировом рынке, отмечают в издании.

Эксперты считают ситуация может стабилизироваться, не требуя вмешательства государства, так как процесс будет растянут во времени.