Киев, 10 сентября. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Москва и Киев ведут переговоры о следующем обмене задержанных лиц.

«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — заявила Денисова в эфире телеканала «Громадское», отказавшись назвать фамилии людей, которые могут принять участие в обмене.

Напомним, 7 сентября между Москвой и Киевом прошла акция по обмену удерживаемых лиц в формате «35 на 35». Американский президент Дональд Трамп заявил, что это «возможно, первый большой шаг к миру».

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что факт возвращения людей на родину демонстрирует готовность Киева к конструктивному взаимодействию. Она выразила надежду, что это будет лишь первым шагом по возобновлению диалога между странами.

В Кремле с осторожным оптимизмом смотрят на состоявшийся обмен между РФ и Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это может быть первым признаком нормализации отношений между странами.

Песков также объяснил, что Путин не стал лично встречать освобожденных россиян, поскольку это не является прерогативой главы государства. Он подчеркнул, что для Москвы важным является результат, а не красивая картинка в телевизоре.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на урегулирование ситуации в Донбассе, а также, что агрессивные антироссийские решения, которые были приняты во время правления Петра Порошенко, будут отозваны.

Как сообщает «Газета.ru», американский лидер Дональд Трамп заявил, что при необходимости может поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.