Трамп назвал переговоры с талибами «мертвыми»

Вашингтон, 10 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Вашингтона с представителями радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) «мертвы».

«Они мертвы, насколько я понимаю», — сказал Трамп, выступая перед журналистами.

Американский лидер напомнил, что во время теракта в Кабуле погиб американский военнослужащий. Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан».

Теракт в Кабуле произошел в начале сентября рядом со штаб-квартирой НАТО, посольством США и другими правительственными зданиями. Погибли 10 человек. Командование Североатлантического альянса, который проводит в Афганистане операцию «Решительная поддержка», заявило о гибели двоих военнослужащих из Румынии и США. Как сообщает «Газета.ru», после теракта американский президент отменил встречу с главой Афганистана Ашрафом Гани.

8 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении переговоров с представителями движения «Талибан». В Вашингтоне подчеркнули, что талибы должны быть готовы взять на себя выполнение серьезных обязательств. Как сообщают «Известия», госсекретарь США подчеркнул, что неизвестно, как скоро возобновится диалог с талибами.

Напомним, радикальное движение «Талибан» воюет против афганской армии. Талибы взяли под контроль 50% территории Афганистана. Они заявили, что будут продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.