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США просят Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов

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США просят Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов

Вашингтон, 10 сентября. США просят Россию помочь в разработке стандартов ИКАО, которые требуются для выявления потенциальных террористов на авиатранспорте. Об этом говорится в распространенном в понедельник Госдепартаментом Соединенных Штатов сообщении.

Накануне в Вене под сопредседательством замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана прошла встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму.

Салливан отметил необходимость дальнейших санкций в отношении филиалов запрещенной в России террористической организации ИГ1 по линии ООН и продолжения работы по пресечению финансирования террористов.

США просят Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов

«Замгоссекретаря также призвал Россию поддержать усилия США по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) об использовании информации о пассажирах, чтобы не допустить угроз коммерческой авиации со стороны террористов», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Джон Салливан в октябре может сменить на посту посла США в России Джона Хантсмана, сообщила ранее Газета.ru. Заместитель госсекретаря участвовал в российско-американских консультациях по стратегической стабильности и имеет внушительный юридический опыт. Салливан работал советником помощника генерального прокурора Соединенных Штатов, заместителем главного юрисконсульта Министерства обороны США и юрисконсультом Министерства торговли. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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