США просят Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов

Вашингтон, 10 сентября. США просят Россию помочь в разработке стандартов ИКАО, которые требуются для выявления потенциальных террористов на авиатранспорте. Об этом говорится в распространенном в понедельник Госдепартаментом Соединенных Штатов сообщении.

Накануне в Вене под сопредседательством замминистра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана прошла встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму.

Салливан отметил необходимость дальнейших санкций в отношении филиалов запрещенной в России террористической организации ИГ1 по линии ООН и продолжения работы по пресечению финансирования террористов.

«Замгоссекретаря также призвал Россию поддержать усилия США по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) об использовании информации о пассажирах, чтобы не допустить угроз коммерческой авиации со стороны террористов», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Джон Салливан в октябре может сменить на посту посла США в России Джона Хантсмана, сообщила ранее Газета.ru. Заместитель госсекретаря участвовал в российско-американских консультациях по стратегической стабильности и имеет внушительный юридический опыт. Салливан работал советником помощника генерального прокурора Соединенных Штатов, заместителем главного юрисконсульта Министерства обороны США и юрисконсультом Министерства торговли.

1 Организация запрещена на территории РФ.