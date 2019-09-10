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Боевики обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Идлиб

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Боевики обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Идлиб

Дамаск, 10 сентября. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин заявил, что на территории Идлибской зоны деэскалации 8 сентября зафиксирован 31 обстрел.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты Сабикия, Маканис-эд-Дувайри и Биньямин в провинции Алеппо, Ардаш-Даг, Айн-Эль Кантара и Кермель в провинции Латакия, Шарки-Кафер-Дун, Ниха и Хербет-Абдин, Эс-Салихия, Тамана, Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Кроме того под обстрел попали населенные пункты провинции Хама.

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Источник: ЦПВС
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