Православный активист вызвал Шнурова на «серьезный разговор» из-за клипа «Ленинграда»

Санкт-Петербург, 10 сентября. Православный активист Сергей Алиев вызвал на «серьезный разговор» лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова из-за клипа «i_$uss» («Иисус»), который посмотрели более 14 млн. человек.

«Я думаю и надеюсь, что ты умеешь отвечать за свои слова и действия. Поэтому в любое время и в любом месте, по первому твоему слову, я готов приехать и пообщаться», — заявил Алиев ролике, который он опубликовал на YouTube.

Алиев назвал клип «i_$uss» развратным, вульгарным и пошлым.

«У меня внутренне появляется вопрос: доколе мы с вами будем смотреть, пока нас с вами нравственно разлагают, превращают в быдло?», — возмутился Алиев.

Активист выразил надежду, что общение со Шнуровым будет конструктивным.

Напомним, что клип «Ленинграда» вызвал неоднозначную реакцию среди православной общественности. Так, на клип негативно отреагировал богослов Всеволод Чаплин, а депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что готов судиться с создателями произведения. Политик назвал клип группы «Ленинград» «антирусским искусством».

Отметим, Шнуров и Милонов регулярно вступают в полемику в публичном пространстве. Лидер «Ленинграда» часто критикует депутата за то, что он занимается не своим делом, в свою очередь Виталий Милонов назвал творчество «Ленинграда» пивной отрыжкой.