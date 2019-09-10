Михалков назвал «Оскар» политизированной премией

Москва, 10 сентября. Председатель Союза кинематографистов России и обладатель премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» Никита Михалков заявил, что кинопремия стала политизированной и в последние годы не имеет отношения к искусству.

«Я настолько не верю в оскаровский комитет, что даже не думаю о его реформировании, это из серии — «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — цитирует Михалкова ТАСС.

Он назвал «Оскар» «политической историей», которая имеет к искусству очень малое отношение. Михалков добавил, что не имеет в виду недоверие к членам Российского оскаровского комитета, но считает, что перспектив нет у всех решений, которые не вписываются в политическую ситуацию. Режиссер также не смог назвать российские фильмы, которые можно было бы выдвинуть на премию.

«Не могу сказать, не знаю. И «Оскар», и мировые кинофестивали стали слишком зависимы от международной конъюнктуры», — подчеркнул Михалков.

По словам режиссера, чтобы получить «Оскар», в картине должны присутствовать «примитивная толерантность», однополая любовь, правильный на данный момент «баланс между афроамериканцами и белыми», а также «однобоко и примитивно понятый мультикультурализм».

Михалков выразил сожаления в связи с тем, что решение о выдвижении на кинопремию принимается в соответствии с текущей политической ситуацией, а не по художественному качеству картины.

Ранее возглавляющий Российский оскаровский комитет режиссер, обладатель «Оскара» Владимир Меньшов заявил, что комитет не нуждается в реформировании, сообщила Газета.ru. С предложение реформировать комитет выступил член комитета, режиссер Алексей Учитель.