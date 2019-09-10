Минск может оценить «поддержку» Литвы в борьбе за независимость как провокацию, считает Косачев

Москва, 10 сентября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Минск может расценить высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о независимости как провокацию.

В интервью Балтийской службе новостей Науседа заявил, что Белоруссия в настоящий момент ведет борьбы за свою независимость. Он подчеркнул, что в интересах Евросоюза сохранение независимости Минска.

Косачев напомнил, что позиция Литвы по различным вопросам не отличается от позиции США, НАТО или ЕС, поэтому возникают вопросы о независимости самой Литвы.

«И не говорите мне, что в каждом случае это было «литовским выбором», скорее — демонстрацией лояльности любой ценой», — заявил Косачев.

Он подчеркнул, что интересно посмотреть на реакцию Минска на подобное заявление властей Литвы.

«Либо оно будет оценено как провокационное, либо… Что, неужели наши соседи сделают вид, что это их не касается?» - задался вопросом Косачев.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Литвы, глава партии консерваторов «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Витаутас Ландсбергис предрек стране «ядерную гибель» из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции. По его словам, якобы Россию, которая помогает в строительстве станции, и Белоруссию не волнуют вопросы безопасности.

Ландсбергис считает, что республика должна отказаться «финансировать собственную гибель». Он подчеркнул, что «востребованность» станции будет определяться «жадностью транзитного бизнеса Латвии».

Первый энергоблок станции планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. БелАЭС будет располагаться в Гродненской области Белоруссии около города Островец. Он находится в 50 километрах от Вильнюса.