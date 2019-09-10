Заявление США о непризнании выборов в Крыму оценили в Совфеде РФ

Симферополь, 10 сентября. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил заявление американского посольства на Украине о непризнании прошедших на территории полуострова выборов.

«Их признание нас, честно говоря, совершенно не волнует. Ничего другого, кроме подобных заявлений, мы от них и не ожидаем. Для нас самое главное — что эти выборы признали крымчане и Россия в целом», — цитирует Цекова RT.

По словам сенатора, подобные заявления свидетельствуют о том, что США «не оценивают ситуацию такой, какая она есть на самом деле».

Цеков выразил мнение, что Соединенные Штаты находятся в плену штампов, которые выработали по Крыму и подбирают соответствующие слова. В качестве примера он привел использованное Вашингтоном определение «оккупационные».

«Это наша земля и наша родина. Поэтому мы слышим, что они говорят, но особо на это внимания не обращаем», — заключил член Совфеда РФ.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Москва неоднократно заявила, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Несмотря на это, Украина по-прежнему продолжает считать полуостров своей территорией. Киев поддерживают США и их союзники, в том числе в Европе.

Мнение официального Вашингтона разделяет не вся общественность в США. Ранее Газета.ru сообщила, что американские общественники прибыли в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова с 2014 года.