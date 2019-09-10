Москва, 10 сентября. Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде и обещал дать в городе открытый концерт в ближайшее время. Соответствующее видеообращение исполнитель опубликовал в соцсети Instagram.

«Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни», — сообщил Билан.

Певец отметил, что причиной инцидента, видимо, стало «отсутствие алкоголя» в его жизни. Исполнитель не рассчитал, что сыграло с ним «жуткую шутку».

Билан сообщил, что в ближайшее время планирует провести в Самаре большой открытый концерт и выразил надежду, что горожане поймут и примут его извинения. Артист также отметил, что ведет переговоры с городской администрацией, чтобы подарить Самаре детскую площадку и нужный для лечения детей аппарат местной больнице.

Певец заявил, что безмерно любит и уважает своих слушателей и пообещал, что больше с ним такого не повторится, так как артист не имеет права на ошибку.

Ранее Газета.ru сообщила, что жители Самары возмутились выступлением Билана на концерте в честь Дня города в Самаре. Пользователи описывали его поведение на сцене как неадекватное.

Позже в Сети запустили электронную петицию с требованием от городских властей извиниться за приглашение Билана на праздник. Автор петиции утверждал, что исполнитель «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».