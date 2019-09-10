В США проведут антимонопольное расследование против Google

Вашингтон, 10 сентября. Американские прокуроры 50-штатов начали расследование в отношении компании Google. Ее подозревают в монополизации рынка рекламы и поисковых услуг в Сети.

Генпрокурор Штата Техас Кен Пэкстон заявил, что Google доминирует в Интернете в рекламе, поиске информации, на стороне покупателей и продавцов и на аукционах. Кроме того, американскому поисковому гиганту принадлежит видеосервис YouTube, что также позволяет ему доминировать в сфере видео.

«Хотя многие пользователи верят, что интернет бесплатный, из доходов Google в 117 миллиардов долларов мы знаем точно, что он не бесплатный», — подчеркнул Пэкстон.

По его словам, в рамках расследования прокуроры изучат рынок рекламного бизнеса. Он отметил, что каждую минуту в поисковой системе Google совершается 3,8 млн поисковых операций, а Google контролирует большинство результатов этих поисков.

Прокурор штата Индиана Кертис Хилл заявил, что расследование в отношении Google «независимое» и «предварительное». Оно основывается на подозрениях компании в нечестных практиках по продвижению своих услуг.

«Мы хотим выяснить для своих штатов, делается ли это управление честно, есть ли в интернете конкуренция и что еще более важно, сохраняются ли инновации в интересах более мелких компаний», — заявил Хилл.

Он сравнил Интернет с широкополосным шоссе, управление которым находиться в руках одной компании Google.

Напомним, Федеральная комиссия по торговле США наложила на Google штраф за незаконный сбор информации о несовершеннолетних через видеохостинг YouTube. Его размер составляет от 150 до 200 млн долларов, сообщает «Газета.ru».

Ранее член Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Google и Facebook пытаются навязать россиянам выгодных для США кандидатов. Сенатор подчеркнул, что компании встроены в американский истеблишмент. По его словам, Google и Facebook часто блокировали аккаунты людей за то, что они занимали какую-либо политическую позицию.