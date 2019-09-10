Савченко получила статус безработной

Киев, 10 сентября. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко подала документы в украинский центр занятости. Она заявила, что ищет работу.

Ранее, 21 июля этого года, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51, расположенном в Донецкой области. За нее проголосовали ровно восемь человек.

«На следующие полгода мой следующий шаг как простого человека, простого гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости и теперь, с сегодняшнего дня мой официальный статус безработного человека, гражданина Украины. Я ищу работу», — приводит слова Савченко RT.

По ее словам, она намерена попытаться пройти медкомиссию, чтобы вернуться к работе летчиком. Савченко подчеркнула, что ее здоровье «очень пострадало в тюрьме», поэтому она не уверена в успехе этой идеи. Кроме того, она опасается, что ее медийность может сыграть негативную роль при трудоустройстве – не каждый работодатель захочет нанять столь известную персону.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, а затем началась гражданская война: Киев ввел свои войска на территорию ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости, не согласившись с результатами госпереворота.

В 2014 году Савченко была капитаном ВС Украины. Находясь в Донбассе, она скорректировала огонь по группе российских журналистов. Тогда погибли корреспонденты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В РФ Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы. В 2016 году ее помиловал президент РФ Владимир Путин, и Савченко вернулась на Украину.