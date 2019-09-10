Россия взаимодействует партнерами в СБ ООН по вопросу снятия оружейного эмбарго с ЦАР

Москва, 10 сентября. Россия ведет взаимодействие с партнерами в рамках Совбеза ООН по вопросу снятия с Центральноафриканской республики (ЦАР) оружейного эмбарго. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам дипломата, к вопросу есть разные подходы. Проблема обсуждается, но полной отмены оружейного эмбарго замглавы МИД РФ не ожидает .

«Вопрос стоит, мы взаимодействуем со всеми партнерами в Совете Безопасности, в том числе с французами, потому что они помогают наводить порядок, мы тоже активно работаем в этом направлении», — заявил Богданов.

Дипломат напомнил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера недавно был в Париже. Российская сторона тесно взаимодействует с ним, и глава республики благодарен России за поддержку в связанных с обеспечением стабильности и безопасности вопросах.

Ситуация в ЦАР обострилась в декабре 2013 года, когда между боевиками и повстанцами-христианами произошли столкновения в Банги. По данным ООН на конец июля 2018 года покинуть свои дома были вынуждены до миллиона человек, погибли около 6 тысяч человек.