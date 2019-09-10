Аксенов объяснил убедительную победу «Единой России» в Крыму

Севастополь, 10 сентября. Партия «Единая Россия» сумела одержать убедительную победу в Крыму благодаря успешности проводимого в республике на протяжении последних пяти лет курса. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что единороссы получили примерно 55% голосов избирателей на выборах в республиканский парламент по партийным спискам, а также одержали победу в 25 мажоритарных округах. Помимо этого, «Единая Россия» одержала победу во всех округах Севастополя и большинстве мажоритарных округов остальных городов полуострова.

«Это свидетельство доверия избирателей, показатель правильности и успешности того курса, который проводился в республике на протяжении последних пяти лет», ― прокомментировал победу «Единой России» Аксенов.

Он напомнил, что за последние пять лет партия доказала свою способность работать на благо Крыма и эффективно решать сложные задачи, встающие перед республикой. Кроме того, «Единая Россия» работала не только в период предвыборных кампаний, но и в политическое «межсезонье», а ее программа содержит конкретные обязательства, с цифрами, фактами и сроками исполнения, пишет «Газета.ру».

Напомним, что выборы в парламент Крыма состоялись в воскресенье в ходе единого дня голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала «Единая Россия», получив 60 мандатов из 75. Остальные места разделили ЛДПР (10 мандатов) и КПРФ (5 мандатов).